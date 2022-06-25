"Это наш город": Международные центры самбо и бокса почти готовы к открытию

Международные центры самбо и бокса почти готовы к открытию. Там уже завершен монтаж инженерных сетей и наружного освещения. К концу подходят и работы по чистовой отделке.

Оба объекта являются частью одного комплекса, однако потоки посетителей не будут пересекаться. Центры полностью изолированы друг от друга, а объединяет их лишь фасад. В техническом плане каждое учреждение будет работать независимо от другого.

