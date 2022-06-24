"Это наш город": восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется на западе Москвы

Восьмой флагманский офис "Мои документы" появится в Кунцеве. Он разместится в здании торгового центра. К услугам посетителей будет более 60 окон приема, медицинский кабинет, туристическое бюро.

В центре также появится отдельный кабинет для регистрации брака и конференц-зал для лекций, мастер-классов и торжественного вручения первых паспортов. А в подземном паркинге можно пройти техосмотр автомобиля.