"Это наш город": 14 технопарков появятся в индустриальных кварталах города

В столице появятся 14 новых технопарков. Их построят на месте заброшенных территорий. Больше всего их будет на западе и севере города.

Проект "Индустриальные кварталы" планируют реализовать в ближайшие 10–15 лет. В новых технопарках будут работать высокотехнологичные предприятия. Они дадут новые рабочие места ученым, инженерам и другим специалистам. Всего планируется трудоустроить более 500 тысяч человек.