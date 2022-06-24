"Это наш город": специалисты приступили к благоустройству территории у станции Кокошкино

Специалисты приступили к благоустройству территории возле станции Кокошкино в ТиНАО. Эта платформа станет частью будущего МЦД-4.

Рядом с ней уберут под землю все воздушно-кабельные линии, проложат тротуары, заменят асфальт, также сделают пешеходные переходы с опорами контрастного освещения. А на месте парковки появится комфортное общественное пространство.