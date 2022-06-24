"Это наш город": врачам московских поликлиник стал доступен новый сервис

Врачам московских поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет в онлайн-режиме узнавать о госпитализации пациентов. Сведения доступны в ЕМИАС всем медикам.

В отдельном блоке медкарты отображается дата госпитализации, стационар, отделение и диагноз. Сервис позволяет врачам быть в курсе обращений пациента за медицинской помощью, а также упрощает обмен данными между поликлиниками и больницами.