"Это наш город": в Москве планируют открыть еще 7 станций МЦД

В 2022 году в столице планируют открыть еще семь станций Московских центральных диаметров. Одни будут новыми, а другие – после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, на станции Очаково будущего МЦД-4 старую платформу заменят на удобный мини-вокзал. Масштабная реконструкция ведется и на станции Мещерская Киевского направления МЖД. Там откроют подземный пассажирский вестибюль и две островные платформы.

Также работы идут на станции Марьина Роща, которая обеспечит пересадку между МЦД-2, МЦД-4 и метро.