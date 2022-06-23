"Это наш город": День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября

День города столица отпразднует 10 и 11 сентября. Об этом сообщили в мэрии. Формат праздника определят позже, с учетом эпидемиологической ситуации.

В 2021 году мероприятия прошли во всех округах столицы. В общей сложности было организовано свыше 30 фестивальных площадок.

Специальную программу ко Дню города предложили столичные библиотеки, театры, музеи и культурные центры.