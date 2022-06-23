"Это наш город": Музей Транспорта Москвы проведет масштабный фестиваль "Ретрорейс"

9 июля на Воробьевых горах пройдет фестиваль "Ретрорейс". Его проведут в честь Дня Московского транспорта. На площадке воссоздадут атмосферу столичных улиц 1960–1970-х годов.

Там будет открыта специальная выставка клубов, объединивших поклонников отечественного автопрома. Они продемонстрируют свои "Москвичи", "Волги", "Победы" и "Лады". Около 20 экспонатов представит и Музей Транспорта Москвы.