"Это наш город": многофункциональный спортивный кластер появится в будущем парке "Яуза"

На северо-востоке Москвы в скором времени появится современный многофункциональный спортивный кластер. Он займет почти 2,5 тысячи квадратных метров территории будущего парка "Яуза".

Центром станет памп-трек – специальная велосипедная трасса. Там будут тренироваться спортсмены разных категорий. Еще будут сделаны площадки для воркаута, зоны для игры в городки и баскетбол, амфитеатр, который можно будет использовать как трибуну.