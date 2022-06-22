"Это наш город": более 6 тыс москвичей получили в центрах госуслуг рекомендации по питанию

Больше шести тысяч москвичей за месяц получили в центрах госуслуг "Мои документы" персональные рекомендации по питанию. Сейчас меню на неделю составляют в 71 офисе.

Сначала нужно пройти обследование, оно занимает около 10 минут, потом специальный сервис, учитывая полученные данные, формирует персональные рекомендации по рациону. При составлении учитывается наличие или отсутствие хронических заболеваний, аллергических реакций и уровень физической активности.