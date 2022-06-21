"Это наш город": свыше 10,5 тыс москвичей получили помощь в центре "Моя работа"

С начала января в центре занятости "Моя работа" профессиональное тестирование прошли более 10,5 тысячи горожан – это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В базе центра представлены свыше 200 тестов по трем основным направлениям: профориентация, оценка профессиональных навыков и личных компетенций.

Соискатели могут проверить свои знания в таких сферах, как бухгалтерия, налогообложение, английский язык, внешнеэкономическая деятельность, управление закупками и складским хозяйством, компьютерная графика и дизайн, кадровое дело, управление проектами и персоналом.