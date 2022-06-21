"Это наш город": жителей столицы пригласили в лекторий "Здоровая Москва"

Москвичей пригласили на бесплатную дискуссию в лекторий "Здоровая Москва". Мероприятие пройдет 25 июня в Таганском парке.

Гостям расскажут, какие заболевания возникнут, если питаться неправильно. Также в рамках лекции участники будут говорить о пользе и вреде интервального голодания.