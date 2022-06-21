"Это наш город": эскалаторы на станции "Крылатское" закроют на ремонт с 22 по 24 июня

Эскалаторы на станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии метро закроют на ремонт с 22 по 24 июня. Кроме того, до 16 августа не будет работать один из эскалаторов на станции "Шаболовская" Калужско-Рижской линии. Такие работы в подземке проводят в плановом порядке.

До конца 2022 года в метро отремонтируют более 100 эскалаторов. На восьми станциях уже полностью разобрали все механизмы, поменяли ступени и узлы эскалаторов.