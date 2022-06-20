"Это наш город": почти 8 тыс москвичей старшего возраста нашли работу в 2022 году

В 2022 году при поддержке службы занятости нашли работу почти восемь тысяч москвичей старшего возраста. У всех соискателей есть возможность записаться на образовательные тренинги и курсы дополнительного образования.

Все мероприятия бесплатны. Согласно статистике, каждый четвертый возрастной кандидат, обратившийся в службу занятости, получил место в индустрии сервиса. Еще 14% стали экономистами, бухгалтерами и менеджерами.