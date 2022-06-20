"Это наш город": в "Лужниках" пройдет "День московского спорта" 25 июня

25 июня в "Лужниках" пройдет "День московского спорта". Организаторы приготовили несколько зон для занятий спортом. Профессиональные спортсмены и тренеры проведут там бесплатные мастер-классы.

На Большой спортивной арене запланирован стретчинг. Посетители смогут потренироваться под руководством спортивных блогеров. В зоне фитнеса и семейного отдыха будут доступны йога, брейкданс, дисциплина со скалкой – роуп-скиппинг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.