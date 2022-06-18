"Это наш город": общий городской выпускной в Москве посетят 35 тысяч человек

Общий городской выпускной в Москве посетят 35 тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, это рекордное число.

Традиционный вечер в Парке Горького пройдет 25 июня. Гости будут заходить в парк по красной ковровой дорожке. Их встретят аниматоры и ростовые куклы, также будет работать фотозона. На Пушкинской набережной и у главного фонтана организуют концерты. Там выступят популярные артисты и диджеи.