"Это наш город": более 100 тыс москвичей посетили павильоны "Здоровая Москва"

За первый месяц работы павильонов "Здоровая Москва" их посетили более 100 тысяч горожан. Почти каждый второй обратился с просьбой о расширенном обследовании после COVID-19.

За час все желающие бесплатно могут пройти более 10 исследований и побывать на приеме у врача общей практики. Если у пациента выявят отклонения, то ему назначат дополнительное обследование и направят на консультацию к профильным специалистам.