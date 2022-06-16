"Это наш город": на участке Бирюлевской линии метро будет три пересадки на другие ветки

На первом участке Бирюлевской линии метро от станции "ЗИЛ" до "Кленового бульвара" будет три пересадки на другие ветки – действующую Замоскворецкую и будущую Троицкую, а также на строящуюся Большую кольцевую.

В данный момент идет подготовка к строительству участка. Запуск Бирюлевской линии подземки улучшит транспортную доступность почти для 300 тысяч москвичей. Они получат метро в пешей доступности от дома.