"Это наш город": станцию Ольгино будущего МЦД-4 открыли для пассажиров

В Подмосковье открыли новую железнодорожную станцию Ольгино. В будущем она войдет в состав будущего МЦД-4.

Пока вся инфраструктура временная. Для пассажиров есть деревянная платформа островного типа между двумя путями. Также на станции обустроили пешеходный мост и поставили павильоны с турникетами. Строительство основной инфраструктуры продолжается.