"Это наш город": в Саду имени Баумана отреставрировали грот "Бельведер"

В Саду имени Баумана отреставрировали старинный каменный грот "Бельведер". Он был построен около 200 лет назад и является объектом культурного наследия. Специалистом удалось воссоздать исторический каменный каскад, смотровую площадку и лестницы.

Кроме того, полностью отреставрирована каменная кладка и укреплен грунт. Работы по спасению уникального памятника велись около двух лет. Сейчас грот "Бельведер" вновь открыт для горожан.