"Это наш город": статусы "московская сестра" и "московский медбрат" получат реаниматологи

В столице расширили список специальностей, по которым можно получить почетный статус "московская медсестра" и "московский медбрат". Медсестры и медбратья, которые работают в анастезиологии и реаниматологии, теперь смогут получать ежемесячную надбавку – 7,5 тысячи рублей. Эта сумма будет начисляться дополнительно к зарплате в течение пяти лет. Чтобы получить надбавку, специалистам необходимо сдать экзамен.

Подробности – в эфире канала Москва Доверие.