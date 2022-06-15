"Это наш город": на обновленной территории острова Балчуг впервые распустились деревья

На обновленной территории острова Балчуг впервые распустились деревья.

Речь идет о благоустройстве Космодамианской, Софийской, Садовнической и Раушской набережных. Там высадили липы, дубы, клены, вязы.

Отмечается, что Балчуг является самым крупным проектом благоустройства 2021 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.