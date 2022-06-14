"Это наш город": 2 млн человек будут ежедневно пользоваться БКЛ после полного запуска

После запуска всех станций Большой кольцевой линией метро будут ежедневно пользоваться два миллиона человек. Пассажиры будут экономить в поездках до 40 минут.

Готовность Большой кольцевой линии метро оценивается в 93%. На оставшихся станциях ведут отделочные работы. Подробности – в программе "Это наш город".

