"Это наш город": новая функция появилась для москвичей в детской электронной медкарте

В электронных медкартах появился новый раздел "Данные о ребенке". Родители могут внести в него сведениях об аллергии у своих детей. Для этого необходимо заполнить анкету, ответив на 10 вопросов.

Предоставленные данные помогут врачу при назначении лечения, чтобы исключить возможные риски. Новый раздел доступен в детских электронных медкартах на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".