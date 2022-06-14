"Это наш город": "Вафельная" разметка появится еще на 15 московских перекрестках

"Вафельная" разметка появится еще на 15 московских перекрестках. Она поможет избежать заторов на 15–20% и разгрузить улицы. В местах, где возникает такая разметка, сокращается число аварий, отмечают специалисты.

На подобной разметке машинам нельзя будет останавливаться.

