"Это наш город": в выходные в столичных парках пройдут праздничные программы

В выходные в столичных парках организуют праздничные программы ко Дню России. Туристов и москвичей ждут экскурсии, исторические реконструкции, мастер-классы и игры.

Например, в парке Дубки проведут викторину на знание достопримечательностей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва Доверие.