"Это наш город": центр занятости "Моя карьера" отметит трехлетие

Центр занятости "Моя карьера" отмечает трехлетие. За это время к его специалистам за помощью в трудоустройстве обратились более 45 тысяч москвичей. Больше половины из них в итоге смогли найти необходимую вакансию.

В центре оказывают целый комплекс услуг – соискатели могут пройти карьерное консультирование, им помогу составить резюме и предложат специальные обучающие тренинги.