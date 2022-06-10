"Это наш город": 46 павильонов "Здоровая Москва" будут работать без изменений в праздники

В праздничные выходные жителям столицы предложили пройти обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва". Они продолжат работу в праздничные дни без изменений. Павильоны находятся в городских парках и других зонах отдыха.

Подробности о графике работы и обследовании – в сюжете телеканала Москва 24.

