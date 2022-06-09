"Это наш город": птенцы редкого вида лебедей родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке произошло пополнение в семействе редких черношейных лебедей. Птенцы вылупились в гнезде под носом лодки, которая пришвартована на берегу Большого Пресненского пруда. Чтобы защитить их от опасности, малышей вместе с родителями переместили в крытый вольер.

Посмотреть на семейство можно в павильоне "Птицы и бабочки". С приходом осени птенцы обзаведутся черно-белым оперением и вернутся на пруд.