"Это наш город": день открытых дверей в центре "Моя карьера"

Центр занятости "Моя карьера" приглашает москвичей на день открытых дверей. Он пройдет 16 июня. Гостей проконсультируют эксперты центра, также они смогут посетить открытый лекторий, а работодатели проведут ярмарку вакансий.

Кандидаты смогут устроиться на должности администратора, повара, официанта, хостеса, промоутера, курьера. Также в программе есть авторская деловая игра, которая создана на основе 20 тысяч историй клиентов центра.

