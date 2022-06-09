"Это наш город": фестиваль путешествий по России "Подорожник" пройдет на ВДНХ

Первый фестиваль путешествий по России "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня в рамках проекта "Московские сезоны".

На территории Выставки организуют пять шатровых зон, каждая посвящена одному из туристических направлений – Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ.

Гости выставки – знаменитые путешественники, они помогут составить индивидуальный маршрут путешествий. Запланированы также выступления артистов и кулинарные мастер-классы.