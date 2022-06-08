"Это наш город": в Московском зоопарке появился птенец беркутов

Птенец беркутов родился в Московском зоопарке. Узнать его пол можно будет лишь в конце лета, проведя генетическую экспертизу оперения.

Только родившийся беркут покрыт серо-белым пухом с черными вкраплениями. Посмотреть на птицу москвичи могут только через несколько месяцев