"Это наш город": станция метро "Новомосковская" готова почти наполовину

Строительство станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро завершено почти наполовину. Сейчас идут работы по сооружению основных монолитных конструкций.

"Новомосковская" станет первой отапливаемой наземной станцией метро. Там сделают дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах.