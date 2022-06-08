"Это наш город": 14 новостроек ввели в эксплуатацию в Москве по реновации с начала года

С начала года в столице в рамках программы реновации в эксплуатацию ввели 14 новых домов. Их общая площадь превышает 300 тысяч квадратных метров.

Больше всего новостроек возвели в Южном и Северо-Западном округах. Заселение в них, как сообщили в мэрии, проходит строго по графику.

В настоящее время на территории столицы строится еще около 170 высоток для жителей старых пятиэтажных домов.