"Это наш город": фестиваль "Времена и эпохи" стартует 9 июня

В Москве проведут фестиваль исторической реконструкции. Он пройдет на 61 площадке, где участники воссоздадут исторические события из разных эпох.

На Покровском бульваре гости познакомятся с эпохой князя Александра Невского. А на Страстном бульваре расскажут об освобождении Москвы от польской интервенции.