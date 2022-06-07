"Это наш город": велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы

На улицах Москвы возобновил работу велопатруль ЦОДД. Ежедневно следить за порядком будут три человека.

Велопатруль планомерно объезжает все улицы в пределах Третьего транспортного кольца и находит недостатки дорожно-транспортной инфраструктуры – покосившиеся дорожные знаки и неработающие светофоры.

Также инспекторы могут оформить европротокол автомобилистам, оказать доврачебную первую помощь и даже потушить небольшой пожар.