"Это наш город": более 1,2 тыс деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе

Более одной тысячи деревьев и кустарников появилось на Ярославском шоссе и Минской улице. Это липы, декоративные яблони, клены и сирень.

Зеленые насаждения традиционно высаживают вдоль крупных магистралей, так как они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, а также создают тень и прохладу в жаркие дни.