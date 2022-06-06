"Это наш город": более 35 млн однолетних цветов высадят в Москве летом

Свыше 35 миллионов однолетних растений высадят в столице в ближайшее время. Они заменят отцветающие виолы и тюльпаны. Цветники обновят в скверах, парках, на площадях и вдоль основных магистралей.

К нынешнему сезону в теплицах заранее вырастили больше 150 сортов цветов. Самые большие клубы традиционно организуют на Манежной и Театральной площадях, а также на Новом Арбате и Поклонной горе.