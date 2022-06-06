"Это наш город": 40 тыс москвичей нашли работу при поддержке службы занятости с 2022 года

Почти 40 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала 2022 года. С трудоустройством помогают карьерные консультанты. Специалисты проводят подробное интервью, а затем подбирают подходящие вакансии и организуют собеседование с работодателем.

Более 30% москвичей обратившихся за помощью, трудоустроились в сфере услуг и теперь работают менеджерами, поварами, официантами и курьерами.