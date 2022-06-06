"Это наш город": около 3 тыс семей начали переселение по программе реновации в мае

Почти три тысячи семей начали переселение по программе реновации в мае. Москвичи получили письма с предложениями квартир и начали оформлять документы.

Участники программы переезжают из пятиэтажек в семи округах. Активнее всего процесс идет в районах Хорошёво-Мнёвники, Южное Тушино и Очаково-Матвеевское.

Москвичам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой. Дворы домов озеленяют и благоустраивают.