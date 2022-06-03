"Это наш город": проект "Знание. ВДНХ" открывает летний сезон

Культурно-просветительский проект "Знания. ВДНХ" открывает летний сезон. Все желающие смогут послушать лекции, поучаствовать в викторинах, посмотреть спектакли и посетить различные курсы.

Часть мероприятий организуют бесплатно, но для участия нужна регистрация. Основными площадками проекта станут павильон "Рабочий и колхозница", центр славянской письменности "Слово" и центр "Космонавтика и авиация". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.