"Это наш город": 130 домов по программе реновации строятся и проектируются в Москве

130 новых домов строят на месте старых пятиэтажек в рамках программы реновации. Лидером по количеству строящего и проектируемого жилья стал ВАО.

Принцип волнового переселения по программе реновации заключается в том, что стартовый дом строят на свободной площадке. В него переезжают москвичи из нескольких домов, подлежащих сносу. А на их месте возводят новостройки для расселения следующих жителей.