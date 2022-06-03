"Это наш город": около 290 точек продажи клубники открылись в Москве

В Москве открылись почти 300 точек продажи клубники. Это на 50% больше, чем в предыдущие годы. Ягоды в столицу будут привозить из разных регионов. Например их доставят из Ставрополья, Краснодарского края и Крыма. Это более 10 сортов клубники.

Горожане смогут найти клубнику в привычных торговых павильонах и в палатках нового образца, которые оформили в едином стиле. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.