"Это наш город": завершилась проходка первого тоннеля Солнцевской линии метро до Внуково

Комплекс "Роза" достиг цели и завершил проходку первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Это первый в столице тоннель, который проложили к действующему аэропорту. Трасса составила чуть более километра.

Работы велись на глубине до 16,5 метра под автомобильными дорогами и жилыми домами в ТиНАО.