"Это наш город": годовой абонемент на проезд по "Тройке" можно приобрести с 10% скидкой

В столице заработал кешбэк при покупке годовых абонементов для оплаты проезда в общественном транспорте. 10% от стоимости "Тройки" вернутся, если ее оплатить банковской картой платежной системы "Мир". Таким образом, покупатели проездного получат обратно 1 950 или 2 445 рублей.

Для этого необходимо зарегистрировать карту "Мир" в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении. Кешбэк автоматически вернется на счет в течение пяти рабочих дней.

