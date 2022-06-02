"Это наш город": услуги ЗАГСов в центрах "Мои документы" стали в четыре раза доступнее

Получение услуг в столичных ЗАГСах стало проще и удобнее. За год количество запросов от посетителей в офисах "Мои документы" возросло на 300%. Специалисты центров выдали около 250 тысяч повторных свидетельств и справок и расписали в неторжественной обстановке более 20 тысяч пар.

Все услуги доступны без предварительной записи. Чтобы сэкономить время, на прием к специалиста ЗАГСа можно заранее записаться на сайте mos.ru.