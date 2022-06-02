"Это наш город": новые образовательные мероприятия в центре занятости "Моя карьера"

Центр занятости "Моя карьера" подготовил на июль комплекс образовательных мероприятий, которые помогут получить навыки для поиска работы или развития карьеры. Москвичи узнают, как повысить свою профессиональную деятельность на рынке труда, подготовиться к встрече с работодателем или развиваться в самозанятости.

Так, научиться справляться со стрессом с работодателем смогут участники трехдневного марафона "Как пройти собеседование".

