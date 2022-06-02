"Это наш город": в столице начала действовать ковидная амнистия

В столице начала действовать ковидная амнистия. Москвичи могут оформить компенсацию штрафов за нарушение ограничений, которые действовали во время пандемии. Вернуть деньги могут и гости города, однако важно, чтобы штраф был выписан на территории Москвы.

Заявление нужно подать в центре госуслуг. Правило касается всех ограничений, кроме несоблюдения режима самоизоляции на дому при положительном тесте на коронавирус.