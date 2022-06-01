"Это наш город": Московский зоопарк перешел на летний режим работы

Московский зоопарк перешел на летний режим работы. Теперь он открыт с 07:30 до 22:00.

Попасть на территорию можно через Главный вход, Новый вход из станции метро "Баррикадная", через Детский зоопарк, а также через входы на улицах Большой Грузинской и Красной Пресне.

