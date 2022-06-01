"Это наш город": в кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом

В кассах столичного метро теперь можно купить "Тройку" с чипом российского производства. В первой партии – тысяча карт.

Уже в июне количество обновленных транспортных проездных увеличится до 200 тысяч.

Разработчики уверяют, что замена устройства никак не влияет на возможности "Тройки".